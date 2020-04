Covid-19 e donazioni al Comune, i ringraziamenti di Alfano

In relazione all’emergenza sanitaria e sociale determinatasi dalla diffusione del virus Covid-19, numerosi sono i gesti di solidarietà e le erogazioni liberali da parte, altresì, di privati ed attività commerciali in favore del Comune di Castelvetrano da destinarsi ai cittadini più bisognosi e/o che versano in uno stato di temporanea indigenza.

Con la presente l’Amministrazione Comunale rivolge, in particolare, un sentito ringraziamento a:

– CDS (Centro Distribuzione Supermercati) S.p.A. per la donazione al Comune di Castelvetrano di buoni spesa spendibili presso i supermercati con insegna “Il Centesimo”.

– Società Curaba S.R.L. per la donazione al Comune di Castelvetrano di buoni spesa spendibili presso il supermercato CONAD Superstore di Castelvetrano Via Dei Templi.

– AEROVIAGGI S.p.a. per la donazione al Comune di Castelvetrano di buoni spesa.

– La Ditta DBF Service Società …









Leggi la notizia completa