Coronavirus, Sicilia: esce a raccogliere verdure, multato 

E’ costata cara a un uomo di 50 anni in Sicilia, nel siracusano, la verdura selvatica che aveva raccolto, in un altro comune rispetto alla sua residenza, a Palazzolo Acreide, trasgredendo il lockdown per arginare il contagio da coronavirus.

E’ stato sorpreso dai carabinieri per strada senza una valida giustificazione e siccome era già stato fermato un’altra volta, nei giorni scorsi, per essere andato a trovare un suo conoscente, è stato sanzionato per un importo doppio rispetto alla prima violazione, ovvero 560 euro.









