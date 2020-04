Coronavirus, Santa Ninfa resta a quota zero contagi

L’Asp ha comunicato l’esito di altri quattro tamponi effettuati nei giorni scorsi su soggetti rientrati dal Nord: sono tutti negativi.

Lo annuncia il sindaco Giuseppe Lombardino, che precisa che quindi «ad oggi non c’è nessun caso di contagio a Santa Ninfa». Le regole rigide sull’isolamento e sul distanziamento sociale, sottolinea Lombardino, «continuano a dare frutti; per questa ragione occorre rispettarle fino al 3 maggio; poi, lentamente e con precauzione, potremo iniziare a programmare il ritorno alle nostre attività».

Il primo cittadino in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, ha ricordato che è «una giornata importante perché ci ricorda il sacrificio di chi, 75 anni fa, diede la vita nella lotta contro la dittatura per consentire il trionfo della democrazia e quindi della libertà. Democrazia e libertà che oggi diamo spesso per scontate e di cui proprio in questi giorni comprendiamo …









Leggi la notizia completa