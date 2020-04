Coronavirus: in Sicilia 2.107 contagiati, 165 meno di ieri – Agenzia ANSA

Coronavirus: in Sicilia 2.107 contagiati, 165 meno di ieri Agenzia ANSAIn Sicilia boom di guariti: +196. Diminuiscono ricoveri e contagi lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus Sicilia, negativi i 50 migranti a Pozzallo Sky Tg24 Coronavirus in Sicilia, nuovo boom di guariti: crolla il numero di malati, giù anche i ricoveri Giornale di SiciliaCoronavirus, in Sicilia per il secondo giorno di fila più guariti (196) che nuovi contagi (35) PalermoTodayVisualizza la copertura completa su Google News









