Coronavirus, gli effetti devastanti del farmaco utilizzato per curare il Covid 

La clorochina è stata ed è considerata uno dei farmaci più efficaci per contrastare il coronavirus. Ma i suoi effetti sull’uomo possono essere devastanti. Persino Rita Wilson, la moglie del noto attore Tom Hanks (entrambi hanno avuto la malattia) lo ha raccontato: “Sono stata curata con la clorochina per far abbassare la febbre altissima, e posso dire che se ha funzionato per abbassarla, i suoi effetti collaterali sono stati devastanti, e credo che le persone debbano stare molto attente con questo farmaco”, ha spiegato Rita Wilson

Insomma, c’è il rischio di gravi effetti collaterali con utilizzo di clorochina e idrossiclorochina. A ricordarlo è l’EMA, sottolineando come alcuni studi clinici che stanno attualmente studiando l’efficacia della clorochina o dell’idrossiclorochina nel trattamento di Covid-19 utilizzano dosi più elevate di quelle raccomandate per le indicazioni autorizzate. “Mentre possono verificarsi gravi effetti collaterali con le dosi raccomandate, …









Leggi la notizia completa