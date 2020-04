Coronavirus, come sarà la fase 2 dal 4 Maggio: visite ai parenti, funerali, corsette … 

Si alle visite ai parenti, e anche ai funerali. No alle messe. Si alle corsette e agli sport solitari, no agil sport di gruppo. Il calcetto può attendere. Mascherine obbligatorie nei locali e nei mezzi pubbici. E’ il provvedimento del governo Conte sulla fase 2, che parte il 4 Maggio. Il decreto verrà illustrato tra poco dal presidente del consiglio.

Confermata la possibilità di visitare i parenti ma non ci potranno essere riunioni di famiglia. Tra le disposizioni previste dal Dpcm anche il divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Nella fase 2, ci sarà la possibilità di ritornare a frequentare i parchi pubblici, ma solo con ingressi contingentati. Il tema principale, insomma, resta la distanza sociale. Anche le mascherine, con molta probabilità, saranno obbligatorie su mezzi pubblici e potranno essere …









