Conte annuncia: “Dal 4 maggio via alla fase 2 grazie ai sacrifici fatti dagli italiani”

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto poco fa per annunciare l’avvio della fase 2. Ecco cosa ha dichiarato: “Grazie ai sacrifici fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia da Nord a Sud, la popolazione ha manifestato forza e coraggio. Adesso inizia per tutti la fase della convivenza con il virus dove la curva potrà nuovamente rialzarsi. Sarà fondamentale rispettare tutte le distanze di sicurezza se vogliamo bene all’Italia, anche con i nostri parenti più stretti. Dobbiamo evitare che la curva torni a salire in modo incontrollabile. Il Governo vigilerà e monitorerà pronto ad intervenire in maniera tempestiva laddove la situazione dovesse tornare critica. Nei prossimi mesi ci aspetta una sfida complessa. Potremmo prendercela con tutti in questo momento (stampa, familiari, politici) oppure scegliere di cacciare risentimenti e fare qualcosa per l’Italia. Saranno fissati con ordinanza i prezzi …









