A Mazara pc e tablet in dono per l’accessibilità della didattica a distanza 

Diritto allo studio per tutti… è questo l’obiettivo della campagna lanciata da Partecipazione Politica perchè tutti gli studenti mazaresi possano avere accesso ai dispositivi necessari alla didattica a distanza.

Si tratta di una operazione di solidarietà che coinvolge coloro i quali posseggono un computer o un tablet in disuso ma funzionante, con caratteristiche idonee a svolgere videoconferenze, collegarsi ad internet ed elaborare testi e presentazioni.

Chiamando il 3533425785 si può segnalare il vostro dispositivo che verrà ripulito dai dati personali grazie ad un team di tecnici che volontariamente si sono messi a disposizione per la causa. Saranno le Scuole ad individuare gli studenti che riceveranno in dono pc o tablet. “Siamo sicuri – affermano i responsabili di Partecipazione Politica – che potremo contare sulla grande generosità dei cittadini mazaresi”.









