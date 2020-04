Valderice, le proposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus del gruppo consiliare ” Dinamica”

L’emergenza da corona-virus ci ha messo in una condizione disastrosa, per certi versi, paragonabile a quella determinatasi durante la seconda guerra mondiale. Alla gravissima crisi sanitaria, che per fortuna in Sicilia si sta presentando con numeri molto ridotti rispetto al nord Italia, si è aggiunta una paurosa crisi economica da cui sarà difficilissimo uscire.

Siamo convinti che in un momento storico così difficile, più che mai, tutte le forze politiche debbano partecipare fattivamente all’individuazione di misure che possano aiutare le imprese, gli artigiani, i commercianti e le famiglie a fronteggiare le difficoltà che stiamo vivendo. Pertanto all’incontro promosso dal Sindaco per individuare le azioni da adottare, abbiamo partecipato proponendo una serie di misure che non si limitassero al semplice rinvio delle scadenze fiscali.

Partendo dal presupposto che da circa due mesi il Comune ha dovuto necessariamente ridurre il numero









