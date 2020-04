Trapani, tredici anni fa la tragedia del “Karol W”. Il Naufragio dimenticato

Sono trascorsi 13 anni dal naufragio del motopeschereccio “Karol W”, avvenuto la notte tra il 24 e e il 25 aprile del 2007 nel mare tra le Isole Egadi e Trapani, in cui rimasero vittime Francesco Grimaudo di 71 anni ed i figli Giacomo di 37, Leonardo di 34 e Salvatore di 30.

Da allora i familiari cercano una verità che non hanno mai ottenuto, oltre a non aver mai più ritrovato due dei corpi dei propri cari: Giacomo e Leonardo, che si pensa siano rimasti bloccati all’interno dell’imbarcazione, mentre i corpi di Francesco e Salvatore vennero ritrovati qualche giorno dopo la tragedia lungo le coste siciliane.

Rimane il mistero su quanto accaduto quella notte di aprile e come il “Karol W” sia potuto affondare immediatamente non lasciando scampo agli uomini a bordo.

Dopo qualche giorno le ricerche si fermarono e ad ottobre del 2007 la procura di Trapani affidò l’incarico di recupero del peschereccio …









Leggi la notizia completa