Trapani, in spiaggia una “zona rossa” per cani con cartelli che annunciano polpette avvelenate

Una “zona rossa” per cani. È stata realizzata nel tratto di spiaggia antistante piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Una “zona rossa” con tanti cartelli minacciosi: “Polpette avvelenate per i cani. State sporcando la spiaggia”.

La scoperta l’ha fatto un cittadino che subito ha contattato Enrico Rizzi. L’animalista ha chiesto l’intervento degli agenti della polizia municipale che hanno eseguito un sopralluogo sull’arenile per verificare se davvero sono state collocate polpette avvelenate o se si tratta soltanto di una minaccia per spaventare chi porta a passeggiare il cane sulla spiaggia.













