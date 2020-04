Toni Scilla : “Entro fine anno i lavori per la messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte”

Già nel mese di settembre di quest’anno potranno iniziare i lavori di messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte. Ieri, l’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità On. Marco Falcone mi ha comunicato l’arrivo del parere igienico sanitario favorevole alla realizzazione dell’opera da parte dell’Ufficio Igiene Pubblica, Distretto di Castelvetrano, ASP di Trapani. Martedì prossimo ci potrà essere quindi l’approvazione tecnica del progetto e prima della fine della prossima settimana il relativo decreto di finanziamento di 750.000 euro. Pertanto a giugno prossimo ci sarà l’aggiudicazione provvisoria e, considerando le procedure ed i termini minimi previsti dalla legge, ad agosto l’aggiudicazione definitiva. Ecco che a settembre 2020, finalmente il sogno diventerà realtà con l’inizio dei lavori per la realizzazione di un porto degno di …









