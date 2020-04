Stop al pagamento di canoni irrigui e per lidi e stabilimenti balneari. Passano gli emendamenti Pd in commissione Ars

Due importati emendamenti alla Finanziaria Regionale, che erano stati proposti da deputati del Partito Democratico, sono stati approvati in commissione bilancio all’Ars in merito alla sospensione dei canoni per lidi e stabilimenti balneari e per i canoni irrigui ai consorzi.

Vediamo nel dettaglio di che si tratta:



Le imprese che gestiscono lidi e stabilimenti balneari e sono esentate dal pagamento del canone di concessione demaniale marittima: lo prevede un emendamento all’articolo 6 della finanziaria presentato dai parlamentari regionali PD Baldo Gucciardi ed Anthony Barbagallo, che è stato approvato dalla commissione Bilancio dell’Ars.

“Il testo del governo si limitava alla sospensione del pagamento – dicono Gucciardi e Barbagallo – grazie alla nostra proposta è adesso prevista l’esenzione per il 2020. Nel 2021 il canone sarà invece abbattuto del 50%”.

“Questo emendamento ha raccolto le richieste dei tanti imprenditori siciliani del settore …









Leggi la notizia completa