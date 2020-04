Scuola, Lo Curto: “Test su docenti e personale per ripartire. Azzolina senza idee”

“Da una ministra che probabilmente ambisce a ricoprire il delicato ruolo di dirigente scolastico mi sarei attesa un piano strategico che, mettendo al centro l’interesse dei minori, puntasse a rilanciare l’imprescindibile valore formativo della scuola.

Troppo comodo sospendere le attività scolastiche sine die, ma questa non è prudenza, è inadeguatezza e incapacità di pensare oltre l’emergenza durante l’emergenza. Mentre in Europa le scuole sono tra le prime attività a riprendere in sicurezza, in Italia si continua a vivere nell’incertezza se riaprire scuole e nidi da settembre, senza valutare nemmeno le difficoltà che vivono le famiglie. Per non parlare del grave disagio vissuto dagli alunni disabili e dalle loro famiglie per la sospensione della attività didattiche. Il tempo che viviamo avrebbe già dovuto spingere un ministro della Pubblica istruzione a immaginare e concretizzare …









