Salaparuta, i Carabinieri consegnano laptop per la didattica a distanza

I Carabinieri della Stazione di Salaparuta hanno collaborato con la Protezione Civile di Poggioreale, rappresentata dal Responsabile, nella distribuzione di n.24 personal computer portatili per l’attività didattica online.

I dispositivi informatici, forniti in comodato d’uso e messi a disposizione dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Santa Ninfa, considerato l’attuale divieto di spostamento imposto dalla direttiva nazionale, sono stati consegnati direttamente al domicilio degli studenti che ne necessitano e che ne hanno fatto regolare richiesta.

L’iniziativa, realizzata grazie alla sinergia ed alla collaborazione fra più organi istituzionali, consentirà agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alunni della scuola primaria, di poter fruire in modalità a distanza degli insegnamenti necessari al completamento del loro percorso di studi.



