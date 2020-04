Petrosino, la giunta querela Pellegrino. Adesso il Futuro: “Il sindaco ci ripensi”

Abbiamo appreso che lo scorso 23 Aprile, la giunta comunale del Comune di Petrosino ha proposto con delibera n.49, di conferire un incarico ad un legale per promuovere un’azione giudiziaria, a tutela dell’ente, nei confronti della collega consigliera Marcella Pellegrino.

Oggetto della disputa sarebbero delle affermazioni che quest’ultima avrebbe espresso in un post su Facebook ponendo l’attenzione sulla assegnazione dei buoni spesa. Queste affermazioni sarebbero state considerate lesive dell’immagine dell’Ente.

Il Gruppo consiliare “Adesso il Futuro”, pur confidando nel corretto operato dell’Amministrazione e degli uffici comunali nella gestione dei buoni spesa in questo momento di criticità sociale in cui versano i nostri cittadini, prende le distanze dall’operato della Giunta Comunale e da questo tipo di procedimenti.

Appare importante evidenziare il “Diritto di critica” di un consigliere comunale nello svolgere …









Leggi la notizia completa