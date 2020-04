Paceco, percentuale record della raccolta differenziata dei rifiuti

È arrivata all’84 per cento, con un aumento di oltre 30 punti percentuali nell’ultimo anno, la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale di Paceco.

Lo comunica l’Amministrazione comunale di Paceco, ricordando che il 1° marzo 2019, quando è iniziato il servizio di raccolta porta a porta curato da Agesp Econord, la percentuale delle differenziata era ancora intorno al 50 per cento, mentre lo scorso marzo è stata superata la soglia dell’80 per cento.

“Dovevamo arrivare almeno al 65 per cento, per entrare nell’ambito virtuoso che consente di accedere anche a finanziamenti – ricorda il Sindaco, Giuseppe Scarcella – e vi accediamo con una percentuale che va ben oltre il traguardo prefissato, grazie alla collaborazione della maggior parte della cittadinanza nel corretto conferimento dei rifiuti urbani differenziati”.

“Siamo riusciti a raggiungere un enorme obiettivo, perché la percentuale dell’84 per cento non …









Leggi la notizia completa