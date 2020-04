Non fare pagare il bollo auto in Sicilia per il 2020. C’è il primo ok

C’è il primo ok per cancellare il pagamento del bollo auto in Sicilia per il 2020. E’ una delle misure per fronteggiare l’emergenza economica delle famiglie a causa dello stop imposto dal coronavirus.

La Commissione Bilancio dell’Ars ha votato all’unanimità un emendamento alla finanziaria che prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2020 per le auto di piccola cilindrata possedute da famiglie a basso reddito.

In particolare, la norma prevede che non sia dovuto il bollo per le vetture di cilindrata fino a 1.400 cv per le famiglie con reddito inferiore ai 15.000 euro annui.











Leggi la notizia completa