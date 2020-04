Marsala, emergenza povertà. Lettera aperta dei volontari: “Le nostre richieste”

Da fine Marzo anche la nostra Città si sta adoperando per supportare quanti, costretti a stare a casa, si sono trovati senza lavoro, senza redditi ed impossibilitati a garantire alle proprie famiglie il minimo indispensabile.

Si è messa in moto una rete solidale con numerosi volontari che hanno messo a disposizione dei meno fortunati tempo, energie e, soprattutto, cuore.

Noi volontari, fieri e fiere, continuiamo a lavorare per restare solidali con la comunità di cui siamo parte e soprattutto con i cosiddetti “vulnerabili”. Il nostro unico compenso – ma non abbiamo mai voluto niente di più e di diverso- è il sorriso dei bisognosi cui consegniamo il pacco spesa. Nonostantele le mille difficoltà incontrate durante il nostro servizio, non ci arrendiamo e continueremo a svolgerlo al meglio delle nostre capacità. Avremmo voluto e speriamo ancora di avere un maggiore dialogo con l’ …









Leggi la notizia completa