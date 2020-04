Legione Carabinieri Lazio news

Notizie Stampa del 24 aprile 2020



Latina. Truffe agli anziani, eseguite misure cautelari

in data 24 aprile 2020, i carabinieri della locale sezione operativa, in collaborazione con i militari della compagnia carabinieri “napoli – stella”, eseguivano ordinanza di applicazione di misure cautelari personali della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di latina nei confronti di un 48enne di napoli, già detenuto presso casa circondariale di latina e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria confronti di un 45enne anch’esso di napoli.

il provvedimento recepisce elementi di reità contenuti nella richiesta di applicazione di misure cautelari della procura della repubblica di latina in ordine al complesso degli esiti emersi nel corso delle investigazioni condotte dalla dipendente sezione operativa nell’ambito dell’indagine “take away” che in data 28.01.2020 aveva portato all’arresto in flagranza dei …









