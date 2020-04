Il duplice assassino di Via della Clessidra. Uno strano caso /2

di Marcello Benfante, con le tavole di Gianni Allegra

[Nelle puntate precedenti: Leonardo Zingales, pittore e cartoonist che funge da io narrante, dopo un abulico risveglio si reca al Caffè degli Artisti dov’è solito incontrarsi con l’amico Ferraù Maltese, detective privato a tempo perso. Ferraù sopraggiunge agitatissimo e gli espone il caso dell’assassinio del ragionier Carmelo Grevaglio, freddato con un colpo di pistola sul balcone di casa sua in via della Clessidra mentre fumava la sua ultima sigaretta serale. Del killer non si sa nulla. Neanche il sesso, poiché i due testimoni del delitto danno due versioni contrastanti: l’uno affermando che fosse un uomo; l’altro, sostenendo che si trattasse di una donna.]

III

UNO STRANO CASO

«Quand’è, dunque, che l’anima coglie la verità? È evidente che, quando essa …









