Il Coronavirus non cancella la memoria della Resistenza: oggi lo spettacolo di Francesco Torre su YouTube 

“Un virus non può cancellare la MEMORIA”. È questo lo slogan finale di un video-portrait realizzato dall’attore marsalese Francesco Torre per l’ANPI – associazione nazionale partigiani – di Marsala in occasione del 75° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo. Protagoniste del filmato sono le ultime parole, le ultime memorie di alcuni partigiani siciliani condannati a morte: Brancati Antonio (Ragusa), Maestro D’elementari; Cavarra Paolo (Chiaramonte Gulfi), Agricoltore; Gatto Arturo (Agrigento), Impiegato; Spedale Pietro (Calascibetta), Sarto; Zicconi Raffaele (Sommatino), Impiegato.

Si tratta di documenti che sono stati “ritrovati” da Giuseppe Nilo, presidente dell’ANPI di Marsala che da circa un decennio ha avviato un lavoro di ricerca e scoperta per “consegnare” alla storia ogni vita e volto che ha contribuito alla creazione dello Stato di diritto che vige nel nostro Paese.

“In questo momento in cui tutti …









Leggi la notizia completa