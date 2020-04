Il 25 Aprile dei medici di Trapani: operano all’anca una signora di 100 anni 

L’unità operativa complessa di ortopedia del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, sotto la direzione del Dottore Carlo Sugameli, oggi 25 aprile, giorno dedicato ai valori della Resistenza, ha voluto onorare il lavoro operando un paziente di anni 100, P.S., di Marsala, per intervento di protesi di anca.

L’operazione ribadisce anche la piena operatività del sistema sanitario nazionale pur in momenti di grave emergenza quale quello che stiamo vivendo.

Buon 25 Aprile a tutti medici, le operatrici e gli operatori della sanità in Italia.









