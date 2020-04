Espulsioni e veleni, i 5 Stelle all’Ars nella bufera. Ma guardano al centrodestra

Equilibri politici diversi si potrebbero generare in politica regionale, l’espulsione del deputato Sergio Tancredi dal Movimento Cinque Stelle non ha fatto storcere il naso agli addetti ai lavori, non è stata una sorpresa.

Da mesi una fronda interna ai grillini all’ARS si è staccata per tessere un dialogo sempre più collaborativo con il governo regionale, presieduto da Nello Musumeci.

Tancredi non è da solo in questo percorso, ad avvicinarsi all’esecutivo anche altri pentastellati tra cui Angela Foti, Elena Pagana, Valentina Palmeri, Matteo Mangiacavallo.

I probiviri, intanto, hanno espulso Tancredi con la stessa motivazione per cui è stato espulso il deputato nazionale Giarrusso: non restituzione di una parte dell’indennità. Lo stesso provvedimento è annunciato anche per altri deputati grillini all’ARS. Secondo i rumors di palazzo altro non sarebbe che una tattica messa in atto dagli stessi parlamentari per farsi …









