Diminuiscono i malati di Covid-19 in provincia di Trapani. Quasi 200 tamponi, nessun nuovo positivo. I dati

Diminuiscono ancora i malati di Covid 19 in provincia di Trapani. Attualmente sono positive al Coronavirus 81 persone, tre in meno rispetto a ieri, e di queste soltanto 6 si trovano ricoverate, il resto in isolamento domiciliare.

Anche oggi, su circa poco meno di 200 tamponi effettuati, nessuno è risultato positivo. Le tre persone guarite sono tutte di Salemi, che sta così uscendo da un brutto periodo determinato dalla istituzione della città come “zona rossa”.

Sale così a 37 il conto dei guariti in provincia di Trapani, le vittime sono sempre 5 da quando è cominciata l’emergenza. In totale nel Trapanese sono state contagiate 123 persone da quando è cominciata l’epidemia.

Risultano ancora ricoverate 6 persone, tutte al Covid Hospital di Marsala, di cui una in terapia intensiva.

I tamponi totali effettuati sono 4.210 (+172). I test sierologici sul personale sanitario 3003.

Questi i dati per città: Alcamo 18; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 3; Castellammare









