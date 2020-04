Coronavirus, Marsala: negativi tutti i tamponi per i lavoratori della Morana 

65 tamponi, tutti negativi al coronavirus. Tirano un sospiro di sollievo gli addetti della Rsa Morana di Via Trapani, a Marsala.

In settimana la struttura per malati gravi era finita al centro di un piccolo caso, dato che 5 pazienti erano risultati positivi al test sierologico sul coronavirus. Test che, in caso di positività, non indica la certezza di essere malati, ma accende un campanello d’allarme.

E così erano stati effettuati i tamponi sui casi sospetti, che sono risultati negativi. Poi, come da procedura voluta dalla Regione, l’esame si è esteso anche a dipendendi e collaboratori della struttura, e anche per loro il tampone è negativo.

La struttura continua ad essere chiusa al ricevimento del pubblico, ormai da fine Febbraio. I pazienti possono parlare con i loro parenti tramite uno smartphone messo a disposizione dall’azienda.









