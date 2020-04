Coronavirus, donate mascherine ad Alcamo, Petrosino e Gibellina

Anche la Polizia Municipale del Comune di Alcamo ha ricevuto in donazione le mascherine chirurgiche riutilizzabili dall’Associazione ANVU Regione Sicilia.

A darne notizia il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Fazio che dichiara “L’ANVU Regione Sicilia sta distribuendo tante mascherine in svariati Comandi dei Comuni della Sicilia. Anche Alcamo rientra fra i comuni che hanno ricevuto i dispositivi di protezione facciale. Un Grazie particolare per la vicinanza e la grande sensibilità, nonché per il prezioso sostegno alla Polizia Municipale che, insieme con altre istituzioni, è in prima linea con professionalità e responsabilità nella lotta contro il Coronavirus, il nemico invisibile che ha cambiato il nostro attuale modo di vivere”.

