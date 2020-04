Bar e ristoranti: ci vorranno prenotazione e mascherina. E una liberatoria da firmare … 

Non sarà piacevole la riapertura per bar e ristoranti dopo l’ondata di coronavirus. Per prevenire i contagi, infatti, sarà obbligatoria la prenotazione, i clienti dei bar non potranno consumare al bancone, ma solo al tavolino, e ci vorrà la mascherina. Per i ristoranti, inoltre, bisognerà firmare una liberatoria per evitare responsabilità ai gestori dei locali.

Sono alcune delle ipotesi in campo.

Tra le ipotesi, per esempio, c’erano le barriere in plexiglass, per separare i clienti nel modo migliore. Ma non è stata molto apprezzata dai ristoratori, che hanno preferito puntare sulla riduzione dei tavoli, per una questione di spazio.

Da evitare in ogni modo i piccoli assembramenti fuori dal ristorante per attendere il posto. Non ci saranno dunque le file fuori, ma si procederà con le prenotazioni. Un passo piuttosto importante per non creare disagi.

Sarà introdotto il doppio turno, …









