A Trapani il coronavirus non circola più. Da cinque giorni zero contagi 

Come abbiamo detto ieri, il coronavirus è ormai assente in provincia di Trapani. Di fatto, non circola più. Prova ne è che da cinque giorni non ci sono nuovi contagi, mentre guariscono le persone malate.

I ricoverati nel Covid – hospital di Marsala sono pochissimi, e solo uno è in terapia intensiva. In compenso, una città di 85.000 abitati, Marsala, è senza ospedale a causa dell’emergenza.

Anche l’unico ammalato in terapia intensiva, un uomo di 73 anni, non è grave. Era stato dimesso qualche giorno fa ed è stato nuovamente ricoverato.

Insomma, il clima, la carica diminuita del virus, la paura hanno giocato a nostro favore, nonostante, da Salemi a Castelvetrano, per non citare il caso del paziente 1 – un funzionario dell’Asp … – ci siano state situazioni nelle quali bisognerebbe con calma fare chiarezza, per appurare le responsabilità.

