Verso la canonizzazione di Mons. Cognata. La felicità del vescovo di Trapani

“A nome del clero, della vita consacrata e di tutto il popolo di questa diocesi desidero manifestare sentimenti di grande gioia per la conclusione del ‘Calvario’del nostro fondatore”.

Con queste parole il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli esprime la vicinanza dell’intera comunità diocesana a suor Grazia Benghini, madre generale delle suore Salesiane oblate del Sacro Cuore di Gesù alla notizia dell’ apertura del processo di canonizzazione del loro fondatore, mons. Giuseppe Cognata, sacerdote salesiano che molto operò a Trapani, poi vescovo in Calabria a Bova, al centro di una complessa e dolorosa vicenda che lo costrinse, nel 1939, a lasciare la sua Diocesi.

“Sono certo che il Signore continuerà a far fiorire i doni di grazia che ha voluto profondere nella sua chiesa attraverso il suo esemplare cammino terreno e attraverso le numerose opere che sono …









