Trapani, è tornato il consiglio comunale (in videoconferenza). Ecco cos’è successo

E’ tornato a riunirsi, ieri pomeriggio, il consiglio comunale di Trapani presieduto dal presidente Peppe Guaiana. Ovviamente in videoconferenza.

Tra i vari punti all’ordine del giorno il punto 5 che prevede la costituzione in associazione di un distretto del cibo.

I distretti sono stati previsti a livello nazionale dal Ministero dell’Agricoltura, in Sicilia ne sono stati costituiti al momento sette. Con l’adozione di questo provvedimento il Comune di Trapani potrebbe essere il destinatario di alcune somme erogate dal governo nazionale.

Trapani ha deciso di costituirsi in Distretto del cibo insieme ad altri soggetti attivi tra cui la Camera di Commercio, che è capofila, l’unico per tutta la Sicilia occidentale.

A relazionare sul progetto l'assessore Giuseppe Pellegrino: "Si tratta di un progetto strategico per lo sviluppo dell'agroalimentare e che prende il nome di "Distretto del cibo









