Tragedia ad Agrigento, muore bimba di un anno per una polmonite. Effettuato il tampone

Tragedia ad Agrigento, dove una bimba di un anno è morta in Ospedale. E’ da accertare se era positiva al Coronavirus.

La piccola era stata già ricoverata presso il San Giovanni di Dio una decina di giorni fa al reparto di Pediatria per una polmonite. E’ stata curata con antibiotici e il tampone per il Covid 19 era risultato negativo. Quando i medici l’hanno ritenuta guarita la bimba, figlia di immigrati, è stata dimessa. Ma dopo un paio di giorni dal suo ritorno a casa la bambina avrebbe ricominciato a stare male con febbre alta. Poi la situazione è peggiorata, i genitori l’hanno portata d’urgenza, al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. La piccola era già agonizzante, è morta poco dopo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei medici. Come detto durante la degenza alla piccola era già stato effettuato il tampone, che aveva dato esito …









