Solidarietà a Marsala, l’attività del Movimento per la Vita

La vita è più forte della pandemia. Ma più forte della pandemia lo sono anche l’unità e la generosità dei nostri volontari, dei benefattori, delle farmacie e dei supermercati che hanno fatto sì che il Movimento per la vita di Marsala continuasse, anche – e soprattutto – in questa difficile e delicata situazione dovuta al covid-19, a consegnare corredini ai nuovi nati, vestitini ed accessori per bambini ed alimenti per la prima infanzia; e a dare sostegno, coraggio e speranza a giovani mamme e un futuro migliore a dei neonati che vivono una particolare condizione di bisogno.

A mantenere viva la speranza ha contribuito anche l’Aeronautica Militare. Il 37° Stormo di Birgi ha fatto infatti pervenire, tramite il suo comandante Col. Mauro Gnutti e da una delegazione di personale dello Stormo, una generosa donazione che insieme ai fondi dell’8 …









