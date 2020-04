Sicilia, l’omicidio di Angela. Ancora non trova la testa della donna … 

Non si trova ancora la testa di Angela Maria Corona, la donna uccisa qualche giorno fa a Bagheria, in provincia di Palermo, e il cui corpo è stato trovato sotto un piccolo viadotto, dopo giorni di ricerche, martoriato dagli animali randagi.

Per il suo omicidio è stata arrestata la nipote, che ha dato incarico di ucciderla a due sicari.A una settimana dal ritrovamento dei resti della donna disseminati sotto a un ponte di campagna lungo la strada provinciale che da Bagheria porta a Ciminna, non è stato ancora possibile effettuare l’autopsia.

Mancano troppi pezzi del corpo della signora di Bagheria e i medici legali del Policlinico attendono che altre parti, a cominciare dalla testa, vengano recuperate per compiere l’esame e tentare di spiegare come Angela Maria Corona, 47 anni, sia stata uccisa.

LA NIPOTE. Ha confessato Maria Francesca Castronovo, di 39 anni, arrestata oggi dai Carabinieri in esecuzione di un& …









