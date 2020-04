Partanna. “Il confronto non è più rinviabile”: La minoranza chiede la ripresa dei consigli comunali

In un momento storico così particolare e pregno di cambiamenti continui, in questo momento in cui stiamo imparando a digerire la cosiddetta Fase 1 e già si profila l’ipotesi di una Fase 2, la politica ha necessità di fare la sua parte e di farla ad ogni livello e grado della gerarchia amministrativa.

Il confronto democratico tra tutte le parti attive nella gestione dell’Ente Amministrativo è oramai urgente oltre che necessaria: sia per dar voce a qualunque problematica relativa ai cittadini sia per consentire un vero e quanto mai efficace cammino democratico della nostra comunità.

La situazione emergenziale sino ad adesso ha limitato il confronto in aula consiliare: la salute di tutti è e deve continuare ad essere prioritaria. Prioritario è però anche l’agire e lo svolgere nel miglior modo possibile il ruolo di consigliere comunale, nelle forme previste …









