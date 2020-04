Operazione Immigratis, la Procura di Palermo archivia la posizione di tutti gli indagati

Nell’estate del 2018 la Procura di Palermo aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari nei confronti di 18 persone coinvolte a vario titolo, secondo la Procura, nel reato di sfruttamento illegale dell’immigrazione clandestina. Tra i soggetti coinvolti, suscitando clamore mediatico, anche il poliziotto Castelvetranese Salvatore Giacobbe.

Riceviamo dagli avvocati Giovanna Angelo e Salvatore Rosa il presente comunicato che pubblichiamo integralmente:

“A seguito delle opportune indagini, il Giudice per le Indagini Preliminari, del Tribunale di Palermo, Dott.ssa C. Rosini, ha emesso, addirittura su richiesta di archiviazione della stessa procura della Repubblica, decreto di archiviazione nei confronti di tutti gli indagati coinvolti nella cosiddetta Operazione Immigratis, evidenziando l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato e dunque l’assoluta estraneità degli indagati per i fatti contestati.

Gli avv.ti Giovanna Angelo e Salvatore Rosa, difensori del Giacobbe, sin …









Leggi la notizia completa