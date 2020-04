Mazara, progetto della Giunta Quinci per nuova sede dell’INPS negli ex uffici del Tribunale di via Toniolo

Secondo il Piano annuale delle Opere Pubbliche 2020, varato lo scorso marzo dalla Giunta Quinci e che attende l’approvazione del Consiglio comunale, i locali dell’ex Tribunale di via Toniolo dovrebbero essere oggetto di lavori di adeguamento per nuovi impianti tecnologici e antincendio; l’Amministrazione per questi interventi ha previsto una spesa di 200mila euro attraverso fondi comunali. Infatti i locali dell’ex sezione distaccata di Mazara del Vallo del Tribunale potrebbero divenire la nuova sede dell’ufficio locale dell’Inps che rischia di essere accorpato alla sede di Marsala. I locali di via Toniolo, ubicati in un seminterrato di una grosso condominio, sono al momento utilizzati come archivio del III Settore comunale Lavori Pubblici e Servizi alla Città; nelle mattine di lunedi, mercoledì e venerdì tecnici ed utenti possono visionare le pratiche in archivio.

