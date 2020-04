Marsala, droni in azione per controllare gli spostamenti dal 25 Aprile al 4 Maggio

Gli ultimi giorni di quarantena e di limite degli spostamenti sono i più difficili. Molta gente è già fuori casa, pur con prudenza. E’ per questo che i vigili urbani di Marsala hanno deciso di rafforzare ulteriormente i controlli su chi si sposta senza un valido motivo di necessità o urgenza, violando così le rigide regole anti coronavirus valide fino al 4 Maggio. Domani è festa, 25 Aprile, e comincia una settimana di bel tempo che porterà ad un’altra festa, il 1° Maggio. Così i vigili urbani di Marsala vigileranno sulla città con dei droni per monitorare il traffico e prevenire assembramenti.

L’utilizzo dei droni è regolamentato da un’apposita circolare diramata in questi giorni, dopo le polemiche su possibili violazioni della privacy e sulle competenze di polizia locale e di altre forze dell’ordine.

I droni sono forniti dalla Krivamar di Mario Ottoveggio …









