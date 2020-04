Marsala, Di Girolamo: “Pochi contagi, ma non è finita. Ospedale torni come prima”

Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, l’emergenza coronavirus sta impegnando tutte le amministrazioni locali. In provincia di Trapani il virus va lento, i dati sono confortanti, non c’è stata quell’esplosione dell’epidemia che si temeva. Stessa cosa a Marsala, dove ci sono pochissimi casi rispetto al numero di abitanti. E’ soddisfatto di come i marsalesi stanno seguendo le disposizioni?



Sta andando bene. I marsalesi hanno rispettato le regole, e sono rimasti a casa. A Marsala il picco è stato di 9 casi, al momento ufficialmente ci sono 4 casi positivi. Anche questi quattro casi però sono in fase di guarigione e potremo arrivare a zero positivi. C’è da dire che hanno fatto pochi tamponi rispetto ad altri posti. Se ci fossero stati casi di una certa importanza sarebbero saltati fuori.



Però non è tutto finito.



No, il virus in giro c’è. Hanno scoperto che ci …









Leggi la notizia completa