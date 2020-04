Marsala, anche l’esercito per controllare le strade domani e il 1° Maggio

Non solo i droni. Torna anche l’esercito a Marsala per controllare le strade durante il fine settimana del 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il ponte del 1° Maggio, l’ultima vacanza sotto lockdown. Lo conferma in una nota il Comune.

Ecco cosa scrive:

Su disposizione del Ministero dell’Interno, oltre alle Forze dell’Ordine, anche la Polizia Municipale – con il coordinamento delle Prefetture – potrà utilizzare il drone per sensibilizzare i cittadini a restare a casa e prevenire così il verificarsi di assembramenti. A tal fine, il Comando PM di Marsala diretto da Michela Cupini si avvarrà della collaborazione della Krivamar di Mario Ottoveggio, in possesso del dispositivo radiocomandato. “Ho già avuto modo di ringraziare pubblicamente la cittadinanza per il comportamento tenuto nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo; altrettanto mi aspetto per i prossimi festivi per …









