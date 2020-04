La Sinistra per Castelvetrano ricorda l’anniversario della Liberazione e le vittime del Covid 19

Stiamo vivendo un periodo travagliato, denso di paure, disorientamento e necessario isolamento. Concentrati sul qui e ora, siamo in attesa delle risoluzioni governative e del Comitato scientifico che gradualmente e senza inciampi possano restituirci il senso della normalità quotidiana. Sono tanti i problemi da risolvere, alcuni dei quali affondano le radici sulla volontà di depauperare la sanità pubblica e dirottarla sulle strutture private. Oggi stiamo scontando quelle decisioni scellerate che pesano sul personale sanitario, sui malati di COVID-19 e sulle loro famiglie, senza dimenticare quelle che nell’ isolamento si trovano a vivere situazioni di grave disagio economico. Siamo dinanzi ad un nemico invisibile che miete vittime, nonostante il meritevole dispiegamento di medici, di infermieri, del personale che opera nelle autoambulanze cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti.

Questa situazione ha anche messo in luce catene di solidarietà nazionale ed internazionale che fanno ben sperare in un …









