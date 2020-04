Italia Viva Provinciale: Aiuti concreti ed immediati, Musumeci si attivi

Ci stiamo avvicinando alla data fatidica del 4 maggio, giorno di “riapertura” di alcuni settori ed attività lavorative non soltanto in Sicilia ma anche nelle regioni in cui l’emergenza sanitaria dovuta al corona virus è stata molto contenuta e sotto stretta sorveglianza.

I dati statistici sull’andamento della pandemia, infatti, anche in provincia di Trapani sono molto bassi e tenuti a freno dalle misure restrittive che sono state messe in atto, misure che nella stragrande maggioranza dei casi sono state rispettate e seguite.

Adesso subentra la cosiddetta seconda fase, quella in cui ci saranno meno restrizioni personali e le imprese produttive potranno riattivarsi. Una fase alquanto delicata e difficile poiché l’emergenza è tutt’altro che terminata, pertanto occorrerà che bar e ristoranti, strutture balneari ed alberghiere, per nominarne solo alcune, dovranno far fronte ad un’altra e non meno …









