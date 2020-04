Il 25 aprile tutti in piazza. Lo dice l’amico di gioventù di Matteo Messina Denaro

“Tutti in piazza giorno 25, a rivendicare la democrazia”.

A dirlo è Beppe Rocky Fontana, da Castelvetrano. Amico di gioventù di Matteo Messina Denaro, autodefinitosi “prigioniero di stato” per i suoi 19 anni in carcere.

In un singolare video complottista su Facebook, mercoledì scorso, ha annunciato che il 25 aprile è in realtà il giorno dell’occupazione. Ma che può essere trasformato nel giorno della liberazione, scendendo tutti in piazza.



L’obbligo di stare a casa, secondo Rocky Fontana, arriverebbe da una cupola criminale che a sua volta obbedirebbe ad un’altra cupola perversa che, per scopi satanici, ci starebbe togliendo i diritti inalienabili della Costituzione.

Il coronavirus? Una ciclica influenza. I morti per il Covid-19? Nel mondo sarebbero soltanto 15 mila.

E nelle regioni del nord, il virus avrebbe avuto la funzione di “vettore”, veicolando qualcos& …









