GUARDIA DI FINANZA MILANO “EMERGENZA COVID 19” MAXI SEQUESTRO DI OLTRE 240.000 MASCHERINE VENDUTE INDEBITAMENTE COME DISPOSITIVI MEDICI O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Guardia di Finanza

COMANDO PROVINCIALE MILANO Ufficio Operazioni

Milano, 24 aprile 2020

MAXI SEQUESTRO DI OLTRE 240.000 MASCHERINE VENDUTE INDEBITAMENTE COME DISPOSITIVI MEDICI O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Nel corso dei servizi di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica e della corretta applicazione della normativa in materia di prezzi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato oltre 240.000 mascherine.

Nello specifico, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, che monitorano costantemente le reti distributive dei prodotti connessi all’emergenza Coronavirus, a seguito di approfondimenti investigativi hanno individuato e sequestrato presso 12 farmacie milanesi, facenti parte di una medesima Società cooperativa, oltre 30.000 mascherine vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale, in assenza delle previste certificazioni.

In particolare, tali beni risultavano messi in commercio con una …









