Furti a Triscina, arrestato giovane dai Carabinieri

Nei giorni scorsi vi avevano raccontato in esclusiva dei numerosi furti compiuti nelle seconde case a Triscina. Il nostro giornale era stato l’unico a raccogliere il disperato appello dei proprietari che avevano chiesto maggiori controlli ed oggi la meritoria opera delle forze dell’ordine ha portato L individuazione dell’autore dei furti .

Ecco il comunicato dei carabinieri:

I Carabinieri della Stazione di Marinella – guidata dal Maresciallo Salvatore Mangiaracina – con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato in abitazione, MISURACA Giampiero, castelvetranese, disoccupato e gravato da precedenti di polizia specifici.

Il particolare momento che stiamo vivendo, segnato da un’emergenza sanitaria che costringe i cittadini a permanere presso le proprie abitazioni se, da un lato, ha abbattuto l’indice della delittuosità, comportando un sensibile calo dei reati predatori, dall’altro, …









