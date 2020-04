Egadi, le proposte per ripartire delle associazioni del commercio e del turismo

Si sono riunite ieri mattina le sigle rappresentative del commercio, del turismo e dell’Associazionismo delle Isole Egadi: Confcommercio, Confesercenti, Pro Loco Isole Egadi e ATA associazione Albergatori.

Per affrontare l’imminente fase 2 che a giorni sarà emanata dagli organi di governo nazionali e regionali, sul tavolo della riunione sono state poste parecchie proposte. Alla fine dell’incontro le 4 sigle hanno riassunto tali proposte in alcuni punti essenziali e fondamentali, da sottoporre al Sindaco del Comune di Favignana affinché possa attenzionarle e garantire all’intera comunità adeguate risposte.

Le proposte formulate sono le seguenti: abolizione dei tributi locali; potenziamento delle strutture sanitarie; lotta all’abusivismo commerciale; test sierologici a residenti , lavoratori e turisti in transito; revisione del piano dei trasporti marittimi; bollino di qualità rilasciato dal Comune, a tutti gli esercenti che rispettino determinati parametri.













