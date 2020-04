Coronavirus, storica tipografia palermitana riconvertita produce visiere protettive

È una storica tipografia palermitana, già alla terza generazione. Ma Zeta Printing non ci ha pensato due volte e ha cambiato pelle.

Un’idea per sopravvivere alla crisi: “Stiamo già producendo da qualche settimana, vogliamo sopravvivere e al contempo essere utili alla comunità”, dice Sergio Zito, titolare quarantaquattrenne. Dal packaging di lusso per il settore agroalimentare alle visiere per proteggersi dal coronavirus. In pochi giorni ecco una nuova produzione per evitare la crisi e la cassa integrazione.

“Non possiamo piangerci addosso – dicono Sergio Zito e la sorella Sonia (che nelle foto indossa la visiera) – e allora abbiamo trovato qualcosa da far fare ai nostri ragazzi per non lasciarli a casa”.

Con l’arrivo della pandemia e il blocco dal 16 marzo in poi di gran parte della produzione, quasi tutti i dipendenti è finito in ferie forzate. Ma la necessità aguzza …









