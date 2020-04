Coronavirus, dai parrucchieri allo shopping: il calendario possibile, le 4 tappe per ripartire

I possibili scenari della Fase 2

La soglia dei quaranta metri quadrati per gli accessi: ingresso consentito solo a un cliente alla volta. Ogni locale sarà sanificato prima dell’apertura, pulito due volte al giorno.

Le misure sono molto rigide, soprattutto per quanto riguarda gli spazi e la parte relativa all’igiene dei locali.

La linea del governo è «la salute al primo posto», per cui bisogna essere sicuri che la ripresa dello shopping possa avvenire in assoluta sicurezza.

Il mondo del commercio in generale ha fretta di ripartire. La misura di riferimento del governo è di 40 metri quadri. Serve a stabilire quanti dipendenti possono essere presenti e a regolare l’ingresso dei clienti. Chi ha locali di questa metratura potrà consentire «l’accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori». Se il negozio & …









