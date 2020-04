Coronavirus, Asp Trapani: la provincia trapanese verso crescita zero

Trapani si avvicina a crescita zero. I nuovi casi di coronavirus registrati nel territorio nei 9 giorni presi in esame, dal 14 al 22 aprile, sono appena 7 su 1302 tamponi anti Covid eseguiti.

Questo indica un incremento di circa 1 caso positivo ogni 200 tamponi, quarantenati compresi, con una media di 0,7 positivi al giorno. Cioè, su una media dei145 tamponi dei 9 giorni considerati, i positivi sono 0,7 al giorno.

Il dato più basso dell’ultimo mese, considerato che si tratta per la maggior parte di soggetti rientrati in Sicilia già infetti e posti in quarantena sotto osservazione.

Va sottolineato pertanto che non vi è presenza di virus in circolazione.

Sul territorio i guariti sono il 21% della popolazione dei positivi che, dall’inizio dell’epidemia ammonta complessivamente a 123 casi di cui, ad oggi, 72 trattati a domicilio.

L'isola di Pantelleria si conferma a contagio zero, nessun caso di coronavirus infatti, è









