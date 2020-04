Castelvetrano, oltre 1300 persone controllate dalla Polizia Locale – VIDEO

Resta alta l’attenzione delle Forze dell’Ordine sul territorio di Castelvetrano per verificare che cittadini e aziende seguano le restrizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus. Nello specifico, la Polizia Municipale di Castelvetrano ha controllato 1329 persone dall’inizio dell’emergenza. «Oltre ai posti di controllo abbiamo effettuato verifiche sulle persone in isolamento domiciliare (225 controlli). Abbiamo denunciato 14 persone alla Procura della Repubblica per la violazione delle misure di contenimento. I verbali elevati sono stati 50», ha chiarito Marcello Caradonna, dirigente della locale Polizia Municipale.

